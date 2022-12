Danske Bank: Suomi ajautuu lievään taantumaan ensi vuonna: "Kuluttajien käytös määrittää suhdannekehitystä"

Ansiotason ennustetaan nousevan inflaatiota vähemmän

– Osa kuluttajista on tänä talvena todella tiukoilla, mutta laajalla joukolla suomalaisia on myös hyvät mahdollisuudet kuluttaa. Monilla on yhä korona-aikana kertyneitä säästöjä auttamassa paisuneiden laskujen kanssa.