Itä-Suomen poliisi etsii edelleen Joensuussa kateissa olevaa 40-vuotiasta miestä.

Mieheen on saatu viimeksi yhteys torstaina 11. joulukuuta ja tämän jälkeen hänen liikkeistään ei ole tietoja. Mies on noin 150 cm pitkä ja kevytrakenteinen.

Poliisi on julkaissut kadonneesta uuden kuvan. Kuvassa henkilöllä on vaatetus, joka hänellä todennäköisesti oli kadotessaan.

Kaikki havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Uutisoimme kadonneesta miehestä myös eilen.

Kello 10.20: Poliisi korjaa, mies on normaalivartaloisen sijaan kevytrakenteinen.