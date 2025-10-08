Cristiano Ronaldosta on tullut jalkapallon ensimmäinen miljardööripelaaja, Bloomberg arvioi.
Maailman rikkaimpien ihmisten nettovarallisuutta seuraava Bloomberg on arvioinut Cristiano Ronaldon, 40, varat ensimmäistä kertaa. Lukema on käsityskyvyn ylittävä 1,4 miljardia dollaria eli noin 1,2 miljardia euroa.
Arviossa on huomioitu tulot, sijoitukset ja yhteistyökumppanuudet.
Ronaldon on arvioitu tienanneen yli 550 miljardia dollaria palkkaa vuosina 2002–2023. 40-vuotias portugalilainen supertähti on pelannut Saudi-Arabian liigassa Al-Nassrissa vuodesta 2022 ja tienannut vinon pinon saudimiljoonia.
Toinen monivuotisista maailman parhaista jalkapalloilijoista, Lionel Messi, on Bloombergin mukaan ansainnut uransa aikana palkkaa yli 600 miljoonaa dollaria.