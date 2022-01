Onko vähän liian turhamaista Cristiano Ronaldo? Supertähdeltä kummastuttava tempaus

– Hän lähetti ensin viestin sosiaalisen median tiimillemme. He vastasivat hänelle, selvittivät miksi näin oli ja kertoivat, että Ronaldo oli ikäisissään pelaajissa ylivoimainen ykkönen, Transfermarktin koordinaattori Christian Schwarz sanoi The Athleticille.

– Ikä on yksi tärkeimmistä kriteereistä. Cristiano Ronaldo on vanha, kuten Lionel Messikin. Heidän arvonsa putoaa iän myötä. Vaikka he olisivat yhtä hyviä kuin kolme vuotta sitten, ovat he silti kolme vuotta vanhempia, Schwarz totesi.