Cristiano Ronaldoa syytetään laittomasta toiminnasta EM-kisoissa

Fort on aiemmin työskennellety Visan ja Coca-Colan sponsoripäälikkönä. Hän teki huomion sosiaalisessa mediassa kiertäneestä kuvasta, jossa on näkyvillä Cristiano Ronaldon sykkeet läpi Sloveniaa vastaan pelatun neljännesvälieräottelun ajalta.

– Tämä on Cristiano Ronaldon ja Whoopin piilomainontaa EM-kisoissa ja se on laitonta. Pelaajan sekä yhtiön tulisi saada sakkoja, Fort kirjoitti.

– Ronaldo on yhtiön sijoittaja ja he käyttävän häntä selvästikin EM-kisojen yhteydessä. Tätä mainosta ei olisi olemassa ilman tapahtumaa. En ole mikään juristi, mutta on mahdollista, että on oikeudelliset perusteet, Fort kirjoitti.