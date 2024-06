Crazy Town -yhtyeen laulajan Shifty Shellshockin kuolinsyy selvisi

Rolling Stone kertoo, että laulajan edustajan Howie Hubbermanin mukaan kuolinsyy on huumeiden tahaton yliannostus.

– Seth on kamppaillut päihdeongelmien kanssa jo jonkin aikaa. Seth ei ollut tyytyväinen päivittäiseen kamppailuun, jota kutsutaan elämäksi. Jotkut ihmiset selviytyvät monin eri tavoin. On valitettavaa, että menetämme niin paljon ihmisiä riippuvuudelle ja haitallisten huumeiden saatavuudelle. Shifty oli tosielämän tragedia. Liian nopeasti, liian kovaa, liian pian, hänen edustajansa kertoi Rolling Stonelle.

Binzer perusti Crazy Townin yhdessä Bret Mazurin kanssa vuonna 1999 tehtyään musiikkia yhdessä eri nimimerkkien alla muutaman vuoden ajan. Rap-rock-yhtye sai menestystä suhteellisen nopeasti, sillä se julkaisi debyyttialbuminsa The Gift of the Game marraskuussa 1999. Yhtyeen ykköshitti Butterfly ilmestyi vuonna 2001.