Eagle S pinteessä Suomessa, lippuvaltio MTV:lle: "Otamme tilanteen vakavasti"

Eagle S -öljytankkerin lippuvaltion Cookinsaarten edustajat kommentoivat Itämeren kaapelirikkoja MTV Uutisille.

MTV Uutiset kysyi Cookinsaarten edustajilta sähköpostitse, mitä mieltä he ovat Itämeren kaapelirikoista, ja onko Eagle S -öljytankkeri heidän näkemyksensä mukaan syyllinen joulupäivänä tapahtuneisiin kaapelirikkoihin Itämerellä.

– Cookinsaarten hallitus on täysin tietoinen tilanteesta, ja otamme kansainvälisen median kautta esitetyt väitteet erittäin vakavasti, englanninkielisessä sähköpostivastauksessa kirjoitetaan.

– Kuten saatatte ymmärtää, tapaus vaatii perusteellisen ja läpinäkyvän tutkimuksen, jotta ymmärrämme täysin, mitä noina joulupäivän tunteina tapahtui.

Eagle S -aluksen epäillään aiheuttaneen joulupäivänä tapahtuneet kaapelirikot Itämerellä. Alus on poliisin takavarikoima, ja osa sen miehistöstä on määrätty matkustuskieltoon. Alus seisoo parhaillaan Porvoon edustalla.

Kysymykset lähetettiin sähköpostitse osoitteeseen, jonka MTV Uutiset sai liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Traficomin mukaan edustajat ovat Cookinsaarten turvallisuusviranomaisia, joiden kanssa Traficom on tehnyt yhteistyötä aluksen satamavaltiotarkastuksen yhteydessä. Sähköpostivastauksen ei ole allekirjoittanut kukaan yksittäinen henkilö, vaan "Cook Islands Investigation" eli Cookinsaarten tutkinta.

"Olemme sitoutuneet ratkaisemaan tämän"

Cookinsaarten edustajat vierailivat viime viikolla Suomessa Eagle S -aluksella.

Vierailun aikana Suomen ja Cookinsaarten viranomaiset kävivät yhdessä läpi aluksen vakavia turvallisuuspuutteita, jotka Traficom havaitsi aluksen satamavaltiotarkastuksessa. Traficom pysäytti aluksen puutteiden vuoksi, eikä Eagle S saa jatkaa matkaansa, ennen kuin ne on korjattu.

– Cookinsaarten aluksen lippuvaltiona käynnistämä tapauksen tutkinta on meneillään, ja se etenee Suomen avustuksella. Me olemme, ja tulemme olemaan sitoutuneita ratkaisemaan tämän niin nopeasti kuin mahdollista, Cookinsaarten edustajat viestittävät sähköpostitse.

Myös Traficomin mukaan yhteistyö Cookinsaarten kanssa on sujunut hyvin.

Traficomin mukaan vastuu aluksen turvallisuudesta kuuluu varustamolle, mutta lippuvaltion vastuulla on esimerkiksi se, että alus on hyväksytty kansainvälisten sääntöjen mukaan, ja sille on tehty säännölliset tarkastukset.

Cookinsaaret lupaa vastata tarkempiin kysymyksiin, kun tutkinta ja on valmis, ja tapaukseen liittyvät faktat ovat selvillä.

– Kiitos ymmärryksestänne, sähköpostivastauksessa viestitetään.