Convoy-mielenosoitus edelleen käynnissä Eduskuntatalolla – "Vähänlaisesti ihmisiä ja hyvin rauhallinen tunnelma"

Eduskuntatalon edustalla olevan MTV Uutisten toimittajan Jarno Miettisen arvion mukaan paikalla on illan aikana näkynyt kymmenkunta ihmistä.

Miettinen kertoo, että paikalla on käynyt kolme poliisiautoa ja ratsupoliiseja.

– Verrattuna viikon takaiseen täällä on varsin vähänlaisesti ihmisiä ja hyvin rauhallinen tunnelma, hän summaa.

Miettinen arvelee ihmisten siirtyneen kansalaistorille, jossa on näkyvillä mielenosoittajien telttoja. Paikalla on ollut virvoketarjoilua ja siellä on soitettu musiikkia.