Conor McGregorin valtava muutos arveluttaa – UFC-mestari täräytti suoraan, mitä ajattelee

Conor McGregor on takonut valtavasti lihasmassaa sen jälkeen, kun hän oli viimeksi kehässä vuonna 2021. Irlantilainen taipui tuona vuonna kahteen otteeseen tappioihin Dustin Poirieria vastaan.

McGregorin muutos lihaskimpuksi on ollut niin silmiinpistävä, että tuon tuosta kun siitä on internetin syövereissä keskusteltu, esille on nostettu myös arvelut dopingista. Kääpiösarjan UFC-mestari Aljamain Sterling ei käyttänyt d-sanaa, mutta ei myöskään esittämässään kysymyksessä varsinaisesti kierrellyt.