Coldplay pienentää hiilijalanjälkeään – tuleva levy valmistetaan muovipulloista

Suosittu Coldplay -yhtye julkaisee uuden albuminsa lokakuussa. Bändi kertoo, että tulevan Moon Music -albumin vinyylikopiot valmistetaan kierrätetyistä muovipulloista. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian .

Pian Eurooppaan saapuva yhtye ilmoitti aiemmin pienentäneensä hiilijalanjälkeään 59 prosenttia edelliseen kiertueeseen verrattuna. Bändin mukaan lentomatkoja on vähennetty mahdollisuuksien mukaan ja keikoilla hyödynnetään liike-energiaa, jota saadaan yleisöstä.

Suursuosiota nauttiva Coldplay saapuu Music Of The Spheres -kiertueellaan Helsingin Olympiastadionille heinäkuussa. Bändillä on jopa neljä keikkaa 27 ja 28. heinäkuuta, sekä 30 ja 31. heinäkuuta.