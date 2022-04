Ville Valo julkaisee uutta musiikkia – ensi vuonna luvassa maailmankiertue: "Uskallan taas hyökätä hiilikellarista ihmisten ilmoille"

HIM-yhtyeen keulakuvana tunnetuksi tullut Ville Valo tekee vaikuttavan paluun tummanpuhuvan rock-romantiikan pariin. Valo, joka tekee musiikkia artistinimellä VV, on työstänyt hartaasti alkuvuodesta 2023 julkaistavaa ensimmäistä soololevyään Neon Noir. Debyyttialbumin ensimmäinen single Loveletting ja sen musiikkivideo julkaistaan huomenna 8. huhtikuuta.

Loveletting on Valon säveltämä, sanoittama ja tuottama. Hän on myös soittanut ja äänittänyt itse kaikki kappaleella kuultavat instrumentit.

Maailmanlaajuisesti miljoonia levyjä myyneen HIMin Love Metal -matka oli valtava menestys. Yhtye saavutti yli neljännesvuosisadan kestäneen uransa aikana muun muassa lukemattomia listaykkössijoituksia, radiohittejä, platina- ja kultalevyjä, Emma-patsaita ja Grammy-ehdokkuuden. Valon suunnittelemasta Heartagram-logosta globaalisti tunnettu HIM on myös tehnyt suomalaista musiikkihistoriaa ollen ensimmäinen ja ainoa suomalaisyhtye, jonka albumi on myynyt Yhdysvalloissa kultaa (Dark Light 2005, yli 500 000 kpl).