Mediat: Venäläisjoukot päässeet pudonneen yhdysvaltalaiskoneen luo Mustallamerellä

Yhdysvallat on kertonut tyhjentäneensä koneen sen sisältämistä ohjelmistoista. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston lehdistöedustaja John Kirby sanoi CNN:lle, että Yhdysvallat on tehnyt "mahdottomaksi" Venäjän saada mitään hyödyllistä tietoa koneen jäänteistä.

Venäjä on kiistänyt aiheuttaneensa koneen putoamisen. Yhdysvaltojen mukaan on epäselvää, törmäsikö venäläishävittäjä tahallaan miehittämättömään koneeseen. Yhdysvallat on kertonut analysoivansa edelleen koneen lähettämää dataa selvittääkseen tarkasti, mitä tapahtui.