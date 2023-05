Tunnistaisitko? Christoffer Strandberg jakoi 10 vuotta vanhan kuvan rakkaansa kanssa

– Vietetään myös kansainvälistä homofobian, transfobian ja bifobian vastaista päivää. Tai vietetään on väärä sana, pikemmin muistetaan, kuinka paljon työtä edelleen pitää tehdä tasa-arvon, turvallisuuden ja oikeuksien eteen. Isointa ja iloisinta on kuitenkin, että mun toinen puolisko täyttää vuosia. Maailman kiltein ihminen, sopivan itsepäinen, just täydellinen, Strandberg kirjoitti kuvan yhteyteen.

– Kaikki rakastaa tyylillään. Tärkeintä on, että rakastaa. Kuva on 10 vuoden takaa. Mutta Janne on hädin tuskin muuttunut. Voisinpa sanoa samaa omasta naamasta. Mutta tukka on mulla lyhentynyt. Cha cha cha, Strandberg päätti kirjoituksensa Käärijän kappaleen sanoihin.