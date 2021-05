Kolumbiassa vastustettu lakiesitys vedettiin pois, mutta mielenosoitukset jatkuvat – jo 19 kuollut väkivaltaisuuksissa

Kolumbiassa mielenosoitukset suunniteltua verouudistusta vastaan jatkuvat, vaikka presidentti Ivan Duquen hallinnon uudistus on jo vedetty pois kongressista.

Useita päiviä kestäneissä mielenosoituksissa on maan ihmisoikeusasiamiehen toimiston mukaan kuollut ainakin 19 ihmistä ja haavoittunut yli 800. Kuolonuhreista yksi on poliisi ja loput siviilejä, ja loukkaantuneista siviilejä on yli 300.