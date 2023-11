ChatGPT:n luoneen OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman sai potkut

Suureen suosioon nousseen ChatGPT-keskusteluohjelman luoneen OpenAI-yrityksen toimitusjohtaja Sam Altman lopettaa tehtävässään, yhtiö kertoo tiedotteessa.



OpenAI:n hallituksen mukaan Altman ei toimitusjohtajana ollut avoin viestinnässään hallituksen kanssa, mikä haittasi yhtiön hallituksen työtä.



– Yhtiön hallituksella ei enää ole luottamusta hänen kykyynsä jatkaa OpenAI:n johtajana, lausunnossa kerrotaan.



Hallitus kertoi olevansa kiitollinen Altmanille tämän antamasta panoksesta OpenAI:n perustamisessa ja kasvussa, mutta että uusi johto on tarpeen yhtiön jatkaessa eteenpäin.



Altmanin tilalle virkaatekeväksi toimitusjohtajaksi nostettiin yhtiön teknologiajohtaja Mira Murati. Altmanin pidempiaikaista seuraajaa toimitusjohtajana etsitään, OpenAI kertoo tiedotteessa.



Piilaakson yllättänyt päätös on poikkeuksellisen korkean profiilin irtisanominen kovassa nousussa olevalla tekoälyalalla, ja puskista tullut uutinen herätti runsaasti huhupuheita ja spekulaatiota siitä, mikä irtisanomisen todellinen syy oli. Piilaakson supertähdeksi noussut 38-vuotias Altman on esiintynyt julkisuudessa OpenAI:n kasvoina ja tekoälyteknologian mielipidejohtajana, ja mediassa häntä on kutsuttu muun muassa ChatGPT:n isäksi.