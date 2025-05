CatCatille pääsy Euroviisuihin oli lottovoitto – Virpi Kätkä: "Me kannatamme upeaa Erikaa"

Virpi ja Katja Kätkällä on paljon myönteisiä muistoja vuodesta 1994, jolloin he edustivat Suomea Euroviisuissa Dublinissa.

CatCat eli Virpi ja Katja Kätkä osallistuivat Euroviisuihin vuonna 1994 eli "Bye bye baby" on soinut korvamatona jo yli 30 vuotta.

– Julkisuus oli hallitsematonta, voin vain kuvitella miten järkyttävää se on someaikana, sanoo Virpi Kätkä MTV Uutisille.

CatCat tulee tänä sunnuntaina Huomenta Suomen Euroviisu-Extra -lähetykseen monien muiden Suomen edustajien tavoin.

Huomenta Suomen erikoislähetys sunnuntaina 11.5. Huomenta Suomessa on sunnuntaina 11.5. Euroviisu-Extra aamu. Vieraaksi studioon saapuvat CatCatin lisäksi Ami Aspelund, Monica Aspelund, Sonja Lumme, Laura Voutilainen ja Anneli Saaristo. Lisäksi haastatteluissa nähdään muun muassa Erika Vikman, KAJ, Windows95Man ja euroviisuja arvioimassa asiantuntija Anna Muurinen. Lähetys alkaa klo 8.55.

Laulun sävelsivät ja sanoittivat Markku Lentonen ja Kari Salli. Kappale sai loppukilpailussa 11 pistettä ja sijoittui 22. sijalle 25 finalistista.

– Paras muisto on ihmisten kannustus, kun suomalaiset äänestivät Bye bye baby -kappaleen voittoon ja saimme edustaa Suomea Euroviisuissa, kertoo Virpi Kätkä MTV Uutisten haastattelussa.

Julkisuusrumba, johon artistit joutuvat, voi kuitenkin olla todella rankkaa.

– Pahin kokemus on 15 minuuttia isoa pyöritystä, koska julkisuus on silloin hallitsematonta. Liiassa julkisuudessa mielenterveys joutuu liian kovaan puristukseen. En osaa edes kuvitella, miten järkyttävältä se tuntuu nykyisin somen tultua kuvioihin.

– Meillä oli kiire opintojen pariin euroviisukesän jälkeen. Sen jälkeen emme ole haaveilleet isosta pyörityksestä, vaan Jeesukselle kiitos, on ollut ihanaa tehdä pitkää uraa omilla ehdoilla pienemmässä mittakaavassa, kertoo Virpi Kätkä.

CatCat eli Virpi ja Katja Kätkä edustivat Suomea Euroviisuisa vuonna 1994 kappaleella "Bye bye baby".

Lottovoitto vai tuhon alku?

Usein Euroviisut tuovat potkua aloittelevalle artistille, mutta voivat myös syöstä tuhoon kuten kävi esimerkiksi Pave Maijasen kohdalla.

Edesmennyt Maijanen on kertonut julkisuudessa, että Yamma Yamma -kappaleen (1992) huonon sijoituksen vuoksi työt loppuivat kuin seinään vuosiksi.

Kojo puolestaan on kertonut, että hänen odotettiin pyytävän Suomen kansalta anteeksi vuonna 1982, kun Nuku pommiin jäi nollille.

CatCatille Euroviisut toivat töitä vuosiksi eteenpäin, itse asiassa tähän päivään saakka.

– Olimme olleet Katjan kanssa alalla vasta parisen vuotta, kun Bye bye baby -kappaleen tekijät pyysivät meitä euroviisukarsintoihin. Olemme tehneet CatCat-keikkoja Bye bye babyn ansiosta siitä lähtien ja ura jatkuu edelleen.

– Meille se on ollut lottovoitto.

"Parhaat viisukappaleet tulevat Suomesta"

Euroviisuja CatCat-duo on katsonut lapsesta saakka ja katsoo yhä edelleen.

–Odotan UMK:ta aina innoissani, koska nykyisin hittejä tulee Suomessa lähes yksinomaan UMK:sta. Ennen oli päinvastoin.

– Kappaleiden julkistuksen aikaan on aina ihana herätä aikaisin aamulla ja kuunnella uusi UMK-hittibiisi. Suomesta tulevat nykyisin parhaat euroviisukappaleet. Olen katsonut Euroviisut pienestä pitäen ja katson edelleen.

Tämän vuoden viisuissa duon kannatus menee Erika Vikmanille.

– Olemme Katjan kanssa aina omien puolella ja nytkin on helppo olla, koska artisti on huippuammattilainen. Hän on kisojen kovimpia laulaja-esiintyjiä.

– Me kannustamme Katjan kanssa upeaa Erikaa.