Ferrari-kuski joutui ryöstön uhriksi – reagoi välittömästi

Sainz on MM-sarjassa viidentenä 117 pisteellä. Tallikaveri Charles Leclerc on heti espanjalaisen takana kuudella pisteellä. MM-sarjaa johtaa Max Verstappen häkellyttävän ylivoimaisesti. Hollantilaisella on kasassa 364 pistettä, kun toisena olevalla tallikaveri Sergio Perezillä niitä on plakkarissa 219.