Cardi B:n ja Penn Badgleyn yllättävä julkkiskaveruus syvenee – räppäri sai paketin Badgleyn näyttelemän Joe Goldbergin nimissä

Mediassa ja somessa on kohistu You-sarjassa sairaalloisen pakkomielteistä Joe Goldbergiä näyttelevän Penn Badgleyn ja yhdysvaltalaisräppäri Cardi B:n välisestä, yllättävästä kaveruudesta , joka sai alkunsa Badgleyn kehuttua Cardi B:n sosiaalisen median profiileja.

Cardi B:n saamasta paketista paljastui "Hello You…" -tekstillä varustettu lippis, sekä räppärille osoitettu kirje. Lippis on tuttu näky You-sarjassa, sillä Joe Golberg vetää tummansinisen lippalakin päähänsä joka kerta, kun hän lähtee vakoilemaan kiinnostuksenkohteitaan tai tekemään muita kyseenalaisia asioita.

– Olet aito ja vivahteikas. Aivan kuten olet musiikkisi kanssa. Pidät minut varpaillani, niillä, jotka ovat vielä tallella, vähintäänkin. Sinua ei voi laittaa häkkiin, ja se on virkistävää, Joen kirjeessä sanaillaan.

You on suoratoistopalvelu Netflixin trillerisarja, jossa seurataan kirjakaupan myyjä Joe Goldbergin sairaalloista pakkomiellettä kiinnostuksenkohteisiinsa. You tunnetaan muun muassa sen sisältämistä monologeista, joissa Joe Goldberg kuvailee kiinnostuksenkohdettaan.