Cardi B tyrmistyi tyttärensä 60 000 dollarin töherryksestä

Cardi B:n tytär teki ikävän tempun äitinsä laukulle.

Yhdysvaltalainen rap-artisti Cardi B tyrmistyi 6-vuotiaan tyttärensä Kulturen käytöksestä. People-lehti kertoo Cardi B:n julkaiseen Instagram-tilinsä tarinoissa videon, jossa tytär Kulture on päässyt käsiksi äitinsä 60 000 dollaria maksavaan käsilaukkuun. Tarinat ovat nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta, mutta video on jaettu myöhemmin Youtubessa.

Cardi B on videolla erittäin tyytymätön siihen, mitä Kulture on tehnyt hänen laukulle. Keltaisen, krokotiilinnahkaisen Hermes-merkkisen luksuslaukun kylkeen on ilmestynyt mustalla tussilla piirretty sydän.

– Katsokaa, mitä tyttäreni teki laukulleni, räppäri toistelee videolla kuvaten samalla laukkuaan lähietäisyydeltä.

Cardi B esiintyy usein julkisuudessa milloin mikäkin luksuslaukku käsivarrellaan. Page six -lehden tietojen mukaan räppärin laukkukokoelma on jopa kahden miljoonan dollarin arvoinen. Cardi B:n suosimat Hermesin birkin-laukut tehdään käsityönä, minkä vuoksi niitä on saatavilla rajoitettu määrä.

Kulture on Cardi B:n ja rap-artisti Offsetin vanhin tytär. Kulturen lisäksi pariskunnalla on yhdessä kaksi nuorempaa lasta. Pariskunta haki avioeroa vuoden 2024 heinäkuussa.