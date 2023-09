Burning Man -tapahtuman yllätti aavikolla sade ja mutalieju – juontaja Samppa Lappalaisen se innosti kihlaamaan rakkaansa: "Sormukset nippusiteistä"

”Ihanaa, että näin vanha mies voi rakastua tällä tavalla”

– Alkoi tuntua siltä, että tällekin on joku selitys. Kysyin, haluaako hän mukaan. Hän siirsi pari puhekeikkaa ja lähti mukaan. Sanotaan, että purjehtiessa ja matkustaessa näkee, millainen toinen on. Hankalissa olosuhteissa ja pitkiä päiviä rakennettiin leiriä. Olosuhteet ovat kaiken aikaa muutenkin haastavat: on hirveä meteli koko ajan, ei pääse peseytymään ja väsyttää. Meillä oli siellä kuitenkin koko ajan hauskaa. Se vain toimi, Lappalainen kertoi.

Kävijät rakastavat suomalaista saunaa

– Suomalaiset ovat parhaita saunanrakentajia maailmassa, niin meille on ollut äärimmäisen luontevaa viedä sinne sauna. Tällä kertaa sauna rakennettiin merikontiin Renossa ja tavoitteena on sen helppo toteutus joka vuosi uudestaan tästä eteenpäin. Toki leirissämme oli muitakin kuin suomalaisia, mutta kaikkia yhdistää rakkaus suomalaisuuteen ja kulttuuriimme. Leirimme Black Rock Sauna Society kulkee kuitenkin usein vain Sauna- tai Suomileirin nimellä.

Keskellä aavikkoa voi mennä myös naimisiin

– Se on niin erikoinen taikamaailma. Monesti ihmiset, jotka ovat siellä kohdanneet, ajattelevat, että siellä on myös kiva mennä naimisiin. “Burnerien”, eli Burning Manin kävijöiden yhteisö tai valittu perhe on niin hajallaan ympäri maailmaa ja tuonne on kaikkien yhtä vaikeaa tulla, niin häät on haluttu pitää tuolla. David ja Alixandra olivat saaneet ystävänsä taiderekan, jolla ajelimme siellä ympäriinsä 4–5 tuntia. Seremonia oli taideteoksella, joka esitti Villin lännen juna-asemaa. Se oli hauskimpia taideteoksia, mitä siellä tuli vastaan, Lappalainen kertoi.