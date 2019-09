Bulgaria ja Romania taistelevat nopeasti leviävää sikaruttoa vastaan – Suomessa viranomaiset ovat varpaillaan

– Sen lisäksi meillä on metsästäjien kanssa yhteistyö eli he toimittavat meille metsästetyistä villisioista näytteitä. Niitä tulee useita satoja vuodessa, viime vuonna yli 700, kertoo erikoistutkija Tiina Nokireki Ruokavirastosta.

Afrikkalainen sikarutto on helposti leviävä viruksen aiheuttama verenvuotokuumetauti, johon ei ole rokotetta eikä hoitokeinoa. Se on nimensä mukaisesti sikojen, villisikojen sekä mini- ja mikrosikojen tauti. Suurin osa tautiin sairastuneista eläimistä kuolee. Muut eläimet ja ihmiset eivät sairastu afrikkalaiseen sikaruttoon, mutta voivat levittää sitä.

– Suurin riski suomalaisille sioille ovat sellaiset [ulkomailta] tuodut eläinperäiset elintarvikkeet, joissa virusta on. Virus on erittäin kestävä ja se kestää tiettyjä prosessointitapoja. Siksi se voi elintarvikkeiden välityksellä levitä, Nokireki sanoo.

Sikarutto leviää Bulgariassa ja Romaniassa

Bulgarialainen Vania Dimitrova on järkyttynyt. Hän on saanut maansa eläinlääkintäviranomaisilta ilmoituksen, jonka mukaan hänen on tapettava sikansa afrikkalaisen sikaruton takia. Näin siitä huolimatta, vaikkei tautia ole ilmennyt hänen asuinalueellaan.