Hengenvaarallinen rutto vaatii sikatiloilla levitessä massateurastuksen – lihantuotannon suurmaa Saksa taistelee virusta vastaan koirilla ja sähköaidoilla

Jo yksi sikaruttotapaus aiheuttaisi tuhoa

– On hyvin todennäköistä, että Kiinan kaltaiset maat julistaisivat täyden tuontikiellon, arvioi Sarah Dhem Saksan lihantuottajien yhdistyksestä.

Tauti levinnyt jo melkein Saksaan

Myös Tanska on aloittanut aitaustyöt 70 kilometrin mittaisella Saksan-rajallaan, sillä se pitää taudin leviämistä Saksaan väistämättömänä.

Saksa hyötynyt taudista tähän asti

– Todennäköisyys taudin leviämiseen rajan ylittävän sairaan villisian tuomana on erittäin korkea – korkeampi kuin ihmisten aiheuttama riski, sanoo sikaruttoasiantuntija Sandra Blome eläinten hyvinvointia tutkivasta Friedrich-Loeffler-instituutista.

Kohtalon ivana voi pitää sitä, että tähän asti Saksa on hyötynyt afrikkalaisesta sikarutosta. Kiinassa toistatuhatta sikaa on kuollut tai teurastettu taudin vuoksi, mikä on nostanut sianlihan hintaa ja lisännyt sen tuontia Kiinaan.