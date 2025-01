Brittiyhtye Duran Duran saapuu Suomeen kesällä

Konsertti on yhtyeen kolmas Suomessa.

Brittiyhtye Duran Duran saapuu Tampereelle ensi kesänä. Konsertti järjestetään Nokia Arenalla tiistaina 3. kesäkuuta. Viimeisimmän kerran kokoonpano esiintyi Suomessa vuonna 2022. Kaiken kaikkiaan konsertti on yhtyeen kolmas Suomessa.

Yhtye on tunnettu hittikappaleistaan, kuten Girls on Film, The Wild Boys ja Ordinary World. Suosittu yhtye on valittu muun muassa Rock and Roll Hall of Fameen ja sillä on oma tähti Hollywoodin Walk of Famella.

Konsertin liput tulevat yleiseen myyntiin Lippu.fi:ssä perjantaina 24. tammikuuta.