Bryan Adams kahdelle keikalle Suomeen

Kandalaisartisti Bryan Adams lähtee ensi vuonna Roll With The Punches -maailmankiertueelle. Kiertue on nimetty Adamsin pian julkistettavan uuden studioalbumin mukaan. Muusikko esiintyy tiistaina 12. elokuuta Ouluhallissa ja keskiviikkona 13. elokuuta Helsingin jäähallissa.

Adams on julkaissut seitsemäntoista studioalbumia. Hänen tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Summer of '69 ja (Everything I Do) I Do It For You.