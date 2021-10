Brittilehti julkaisi artikkelin Kimi Räikkösen luksuskodista – perheen miljoonalukaalissa lasitkin ovat luodinkestäviä

Räikkösten perheen asunto on lähes 24 miljoonan euron arvoinen. Artikkelissa verrataan, kuinka talo on kuin James Bond -elokuvien pahiksen koti luodinkestävine ikkunoineen.

Kodissa on lähes 300 neliömetriä. Kodissa on kaksi uima-allasta, niin sisällä kuin ulkona. Rehevästä puutarhasta on näkymä Zug-järvelle, jonka taustalla siintää alpit. Kaiken kukkuraksi talossa on luodinkestävät lasit.