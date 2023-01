Valioliiga-seura joutui tekemään ennennäkemättömän päätöksen: "Tämä on syvästi surullinen päivä"

– Tämä on ennenäkemätön päätös Evertonissa. Koskaan aiemmin koko hallitustamme ei ole kehotettu pysymään poissa ottelusta turvallisuussyistä. Tämä on syvästi surullinen päivä Evertonille ja evertonilaisille.

Evertonin kausi päävalmentaja Frank Lampardin alaisuudessa on sujunut surkeasti. Joukkue on Valioliigassa kolmanneksi viimeisenä kerättyään 18 ottelusta 15 pistettä. Joukkue on voittanut viimeksi 22. lokakuuta, minkä jälkeen se on pelannut kahdeksan ottelua Valioliigassa ja cupeissa ilman voittoa.