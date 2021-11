Brittien tukialukselta noussut 100 miljoonan punnan hävittäjä syöksyi Välimereen – koneen toista versiota tarjottu Suomelle

Lentotukialuksella on yhteensä kahdeksan brittien F35B-tyyppistä konetta sekä kymmenen Yhdysvaltain asevoimien F35-konetta.

Viimeisen puolen vuoden aikana kyseisellä konetyypillä on tehty tukialukselta lähes 2000 nousua ja laskeutumista ongelmitta. F35:n kyseinen versio kykenee nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan. Kukin kone maksaa BBC:n mukaan 100 miljoonaa puntaa kappale.

Brittilaivasto yrittää seuraavaksi nostaa koneen merestä, sillä sen sisällä on salaista sotilasteknologiaa. Kyseessä on ensimmäinen konetyypin putoaminen Britanniassa, mutta Yhdysvalloissa tapauksia on ollut useita.