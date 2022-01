F-35-hävittäjä törmäsi lentotukialukseen Etelä-Kiinan merellä, seitsemän loukkaantui – kyseessä versio Suomen valitsemasta hävittäjästä

Lentäjän lisäksi onnettomuudessa loukkaantui kuusi henkilöä, jotka olivat lentotukialuksen kannella. Kolme loukkaantuneista evakuoitiin Filippiinien pääkaupunkiin Manilaan. Kaikkien loukkaantuneiden tila on CNN:n mukaan vakaa.

Tiedotteen mukaan onnettomuus johtui lennon aikana tapahtuneesta kommelluksesta. Tapauksen tarkempi tutkinta on aloitettu.

Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun F-35-hävittäjän C-versio on onnettomuudessa, CNN kertoo. C-versio on suunniteltu käytettäväksi nimenomaan lentotukialuksissa.