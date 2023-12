Briteiltä viisuyllätys – edustajana suosikkibändin tähtisolisti

Iso-Britanniaa vuoden 2024 euroviisuissa Ruotsin Malmössä edustaa supersuositun Years and Years -yhtyeen solisti Olly Alexander .

– Tästä on ollut niin vaikea olla hiljaa omg! Ilmoitan innoissani, että edustan Iso-Britanniaa vuoden 2024 euroviisuissa, artisti kirjoittaa postauksessaan.

View this post on Instagram

Artisti kertoo, että on haaveillut pitkään euroviisuista ja kokee, että nyt on oikea hetki tehdä musiikkia omalla nimellään.

BBC kertoo, että Alexanderin viisukappaleen takana on huipputuottaja Danny L Harle , joka on tuottanut kappaleita muun muassa Dua Lipalle ja Charli XCX:lle .

View this post on Instagram

Alexander on suosittu artisti maailmanlaajuisesti ja hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa Kylie Minoguen ja Elton Johnin kanssa. Hän on myös Bafta-ehdokkaana pääroolistaan draamasarjassa It´s a Sin.