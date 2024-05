Yleisöltä nolla pistettä saanut viisutähti rikkoi hiljaisuutensa

Olly Alexander on nyttemmin päivittänyt Instagramiaan ensimmäistä kertaa sitten euroviisufinaalin. Hän julkaisi Instagram-tarinassaan sunnuntaina 12. toukokuuta onnitteluviestin Sveitsiin euroviisuvoiton vieneelle Nemolle .

– Nemo! Sinä teit sen! Olen niin, niin ylpeä sinusta. On ollut valtava kunnia olla mukana tällä matkalla kanssasi. Sinä rikoit koodin, Olly Alexander kirjoittaa Instagram-tarinassaan Nemon The Code -viisukappaleeseen viitaten.

Esitystä on kehuttu, mutta se on saanut myös kritiikkiä muun muassa liialliseksi koetun seksuaalisuutensa vuoksi. Yleisö on kommentoinut esitystä muun muassa Olly Alexanderin Instagram-postausten kommenttikentissä.