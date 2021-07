Britanniassa ruokakauppojen hyllyt uhkasivat tyhjentyä "pingdemian" vuoksi – nyt koronakaranteeneja höllennetään

Höllennyksiä on luvassa, koska päivittäistavarakaupat ja tavarantoimittajat ovat varoitelleet kauppojen hyllyjen tyhjenevän henkilökunnan karanteenien vuoksi.

Sovelluksen ilmoitusta kutsutaan pingaukseksi, joten nykytilannetta on kutsuttu sen mukaisesti pingdemiaksi.

Paljon kaupan- ja elintarvikealan työntekijöitä karanteenissa

Altistuneiden joukossa on ollut kasvavissa määrin kauppojen ja elintarvikealan työntekijöitä. Niinpä brittimedioissa on julkaistu kuvia tyhjistä hyllyistä ruokakaupoissa, kun sekä kaupoissa että muualla tuotantoketjussa henkilökunnan jääminen kotiin on haitannut työntekoa. Jotkin kaupat ovat jopa sulkeneet ovensa, kun väkeä ei ole riittänyt töihin.