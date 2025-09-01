Britanniassa oli mittaushistorian kuumin kesä

Britannia koki ennätyslämpimän kesän tänä vuonna, ilmoitti Britannian ilmatieteen laitos Met Office maanantaina.

Alustavien tietojen mukaan saarivaltion keskilämpötila oli päättyneen kesän aikana 16,1 celsiusastetta. Se ylittää edellisen ennätyksen, joka oli kesällä 2018 mitattu liki 15,8 astetta.

Nyt mitattu alustava ennätys tarkoittaa, että Britannian viisi lämpimintä kesää ovat kaikki olleet 2000-luvulla.

Tänä vuonna Britanniassa oli myös lämpimin ja aurinkoisin kevät yli vuosisataan.

Monissa osissa Englantia on lisäksi viime aikoina kärsitty kuivuudesta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tämän vuoden kaltaiset tai kuumemmat kesät ovat nyt 70 kertaa todennäköisempiä kuin ne olisivat "luonnollisessa" ilmastossa ilman ihmisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

