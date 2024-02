Britannian ydinpelote ongelmissa? Trident-laukaisu epäonnistui jälleen

Trident-ohjuksessa (suomeksi atrain) ei luonnollisesti ollut koelaukaisussa ydinkärkiä. Tapaus on kuitenkin nolo sekä Britannian ydinasepelotteen kannalta että ohjukset valmistaneelle yhdysvaltalaiselle yritykselle.

BBC:n mukaan Trident-kokeet ovat harvinaisia, sillä yhden ohjuksen hintalappu on noin 17 miljoonaa puntaa eli vajaat 20 miljoonaa euroa.

Näin britit selittävät tapahtunutta

Britannian puolustusministeriö ei säästellyt kauniita sanoja julistaessaan Trident-järjestelmän "maailman luotettavimmaksi asejärjestelmäksi, jonka aikana on tehty yli 190 onnistunutta koetta."

Tämä meni pieleen viimeksi

Epäonnistumisen syitä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta the Sunday Times -lehden lähteen mukaan ohjus sai vian kesken lennon sen jälkeen, kun se oli laukaistu vedestä.

Britannialla on neljä Vanguard-luokan ballistisia ohjuksia kuljettavaa ydinsukellusvenettä. Kyseinen alusluokka on ollut käytössä vuodesta 1994. Yksi veneistä on alati pelotepartiossa merellä.