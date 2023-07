Britannian puolustusministeri Ben Wallace aikoo jättää politiikan

Britannian puolustusministeri, konservatiivipuolueen kansanedustaja Ben Wallace ei pyri jatkokaudelle seuraavissa vaaleissa. Hän kertoi asiasta Sunday Times -lehden haastattelussa.



Wallace aikoo jättää pestinsä syyskuussa, kun hallituskokoonpanoon odotetaan muutoksia.



Hän sulkee haastattelussa pois mahdollisuuden, että jäisi pois jo aiemmin ja pakottaisi pääministeri Rishi Sunakin pitämään ylimääräiset vaalit.



Wallacella on ollut keskeinen rooli Britannian vastauksessa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Wallace on entisen pääministeri Boris Johnsonin läheinen liittolainen.



Wallace on toiminut puolustusministerinä vuodesta 2019. Parlamentin jäsen hän on ollut 18 vuotta.



Suomessa asiasta uutisoi ensin Yle.