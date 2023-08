Britannian prinsessa Beatricella on toinenkin arvonimi – erityinen nimitys nostettiin esiin

Princessa Beatrice ei ole ainoastaan prinsessa, vaan hänellä on toinenkin aatelinen titteli, kertoo muun muassa Hello!

Beatrice on naimisissa italialaista syntyperää olevan Eduardo Mopelli Mozzin kanssa, joka on toisessa kotimaassaan kreivi, joten prinsessa Beatrice on näin ollen myös kreivitär, tai nobile donna, kuten Italiassa sanotaan.

Italiassa ei virallisesti käytetä aatelisarvonimiä, mutta niitä saatetaan käyttää kohteliaisuudesta. Paljastuksen Beatricen arvonimestä teki hänen appiukkonsa, kreivi Alessandro Mapelli Mozzi iltapäivälehti Daily Mailille jo kolme vuotta sitten. Nyt brittilehdet nostivat asian jälleen esiin, kun prinsessa juhlisti 35-vuotispäiväänsä 8. elokuuta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Eduardo on ainoa miespuolinen jälkeläinen ja hän vie suvun seuraavalle sukupolvelle. Hän on kreivi ja hänen vaimonsa on automaattisesti kreivitär. Pariskunnan lapsista tulee kreivejä tai nobile donnia, Mozzi oli kertonut lehden haastattelussa.

Prinsessa Beatricella ja hänen miehellään on yksivuotias Sienna-tytär, joka kantaa nobile donna -arvonimeä.