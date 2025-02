Prinssi William ja prinsessa Catherine julkaisivat harvinaisen kuvan – juhlistivat romanttisella otoksella

Brittikuninkaalliset juhlistavat ystävänpäivää erityisellä kuvalla.

Prinssi William ja prinsessa Catherine juhlistavat ystävänpäivää julkaisemalla harvinaisen kuvan Instagramiin, kertoo People.

Suloisessa kuvassa prinssipari pitää toisiaan kädestä ja William suutelee vaimoaan poskelle. Kuva on otettu metsässä, jossa pariskunta istuu ruskealla piknik-huovalla. Romanttinen otos on alun perin videolta, jolla Catherine kertoi saaneensa kemoterapiahoidot päätökseen syyskuussa 2024. Catherine kertoi syöpädiagnoosistaan saman vuoden maaliskuussa.

Kuvan yhteyteen on lisätty punainen sydänemoji.

Peoplen mukaan Walesin prinssiparin hellyydenosoitukset ovat vastakohta heidän aiempaan olemukseensa.

Prinssi William on pysynyt tiiviisti vaimonsa tukena tämän taistelussa syöpää vastaan.

Nimettömänä pysyvä sisäpiirin lähde on kertonut lehdelle, että prinssipari on nykyisin avoimempi ja he puhuvat suhteestaan avoimemmin.

– Prinsessalle perhe-elämä, miehensä ja lapsensa ovat tärkeämpiä kuin mikään muu, lähde sanoo.

Prinssi William ja prinsessa Catherine menivät naimisiin vuonna 2011. Heillä on kolme lasta, prinssi George,11, prinsessa Charlotte,9, ja prinssi Louis,6.