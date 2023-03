Britannia mukaan 11 maan vapaakauppasopimukseen

Kyseessä on maan suurin brexitin jälkeinen kauppasopimus, jota edelsivät lähes kaksi vuotta kestäneet neuvottelut.



Sopimukseen kuuluu nyt 11 maata Intian–Tyynenmeren-alueella. Britannian liityttyä joukkoon sen piirissä on yli 500 miljoonaa ihmistä ja se kattaa 15 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta, tiedotteessa kerrottiin.



Britanniasta tulee sopimuksen ensimmäinen uusi jäsen sitten sen solmimisen vuonna 2018. Samalla maa on ensimmäinen mukana oleva eurooppalainen maa.



Tiedotteen mukaan Britannian mukaan liittyminen on todiste siitä, että maa tarttuu tilaisuuksiin, joita brexitin jälkeinen taloudellinen vapaus sille mahdollistaa.