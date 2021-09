Kiina haluaa liittyä Tyynenmeren kauppasopimukseen – ongelmaksi saattavat kuitenkin muodostua kiistat Australian kanssa

Päästäkseen CPTPP:n jäseneksi kaikkien nykyisten 11 jäsenvaltion on saavutettava asiassa yksimielisyys. Tästä voi kuitenkin muodostua Kiinan kohdalla hankala kysymys, sillä Kiinalla ja jo nyt sopimuksessa mukana olevalla Australialla on keskinäisiä geopoliittisia kiistoja. Kiina on asettanut tulleja muun muassa australialaisille viineille, ja Australia on puolestaan vienyt asian Maailman kauppajärjestön WTO:n käsittelyyn.