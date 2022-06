Britannia lähettää keskipitkän kantaman ohjusjärjestelmiä Ukrainaan – "Merkittävä lisäys Ukrainan joukkojen kykyihin"

Ukrainan puolustusministeriö: Venäjän ohjus- ja ilmaiskut ovat lisääntyneet

Ministeriön edustajan mukaan Venäjä on toteuttanut "intensiivisiä tuli- ja hyökkäysoperaatioita" koko taistelulinjalla Donetskin ja Luhanskin alueilla.

Vettä vain joka toinen päivä

Sodan seuraukset Ukrainan alueen siviiliväestölle käyvät yhä vaikeammiksi. Etelä-Ukrainassa Mariupolin satamakaupungin pula juomavedestä on jo kriittisellä tasolla, kertoi kaupungin pormestarin avustaja uutiskanava CNN:n mukaan.

Mariupol on tätä nykyä venäläisjoukkojen hallinnassa. Andrushenkon mukaan miehittäjien tarjoama vesi ei sovellu käytettäväksi ilman keittämistä, mutta koska keittäminen ei onnistu kuin ulkona tulella, käyttävät paikalliset vettä sellaisenaan.

Tämä on sotatilanne Ukrainassa tällä hetkellä.

Ukrainaan jumiin jäävän viljan määrä voi jopa kolminkertaistua

Presidentin mukaan syksyllä maassa voi olla jumissa jopa 75 miljoonaa tonnia viljaa. Tällä hetkellä Ukrainassa on jumissa noin 20–25 miljoonaa tonnia viljaa, jota ei voida kuljettaa pois maasta.

"Kaikilla perheillä on oma tarinansa"

– Kaikilla perheillä on oma tarinansa. Suurin osa oli ilman miehiä. Yhden mies oli lähtenyt sotaan, toisen on vangittu ja kolmannen on valitettavasti kuollut. Tragedia. Ei kotia, ei läheisiä. Mutta meidän täytyy elää lasten takia, Zelenskyi kertasi tuoreimmassa puheessaan.