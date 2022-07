Euroopan ensimmäinen suun kautta otettava koronaviruslääke käyttöön Helsingissä

Kyseessä on ensimmäinen koronavirustaudin hoitoon tarkoitettu suun kautta otettava lääke, jonka käytön Euroopan lääkevirasto on hyväksynyt.

– Paxlovid on avohoidossa suun kautta otettava koronaviruslääke aikuisille, joilla on riski saada vakava koronavirustauti sairauden, puolustuskykyä heikentävän lääkehoidon tai iän takia. Myös rokotustausta huomioidaan, kun lääkkeen aloitusta harkitaan. Paxlovid estää koronaviruksen lisääntymistä tartunnan saaneen elimistössä. Lääkettä otetaan 5 vuorokauden ajan ja se on potilaalle maksuton, HUS kertoo.