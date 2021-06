Britannia hyväksyi 12–15-vuotiaiden rokottamisen Pfizerin ja Biontechin rokotteella

Britannian päätös on yhdenmukainen Yhdysvaltain viranomaisten ja Euroopan lääkeviraston (EMA) päätöksen kanssa.

EMA hyväksyi 12–15-vuotiaiden rokottamisen Pfizer-Biontechillä toukokuun lopulla, ja Saksassa nuorten rokotukset on määrä aloittaa jo ensi viikolla.

Yhdysvallat on jo aloittanut nuorten rokottamisen.

Britannia on ollut yksi maailman nopeimmista rokottajista koronavirusta vastaan. Yli kolme neljäsosaa brittiaikuisista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, ja yli puolet on saanut molemmat annokset.