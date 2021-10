Brexit vaikuttaa S-ryhmän tuotteisiin: Yhteistyö Tescon kanssa päättyy

– Tescon pääliiketoiminta on Brittein saarilla, ja kun Englannin kanaaliin syntyi tullivyöhyke, yhteistyötä on vaikea jatkaa. Me olimme tässä kuunteluoppilaina, päätös oli Tescon. Tuotteita on myynnissä ensi keväälle, syksyllä tulee vielä normaaleja täydennyskuormia Britanniasta, kertoo SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.