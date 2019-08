Brasilian presidentti määräsi sotilaita avuksi metsäpalojen sammuttamiseen – mielenosoituksia ympäri maailmaa palojen vuoksi

Brasiliassa on rekisteröity tänä vuonna liki 77 000 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on ollut Amazonilla. Pelkästään keskiviikon ja torstain välillä roihahti 700 uutta metsäpaloa, kertoo Brasilian avaruustutkimuskeskus (INPE). São Paulossa ja muissa kaupungeissa ilmanlaatu on romahtanut paloalueilta leviävän savun vuoksi.