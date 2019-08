Amazonin liekkejä ei ole saatu kuriin, taas uusia paloja syttynyt – G7 maat lupaavat sademetsien sammutusvälineistöön 20 miljoonaa euroa

Tänään savu piinasi edelleen Port Velhon kaupunkia tulipalojen yhä riehuessa Rondonian osavaltiossa Brasilian luoteisosissa, jonne tähänastisia pelastustoimia on keskitetty.

Useat Brasilian osavaltiot ovat pyytäneet armeijan apua tulipalojen sammuttamiseen. Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on luvannut lähettää yli 43 000 sotilasta taltuttamaan paloja. Vielä ei ole tiedossa, kuinka moni heistä on osallistunut tehtävään tähän mennessä.