Brasilian ja Ranskan presidenttien sanasota avun hyväksymisen tiellä – Bolsonaron ehto: "Marconin täytyy perua sanansa"

Macron on ankarasti painostanut Bolsonaroa tekemään enemmän metsien suojelemiseksi. Hän on muun muassa uhannut torjua Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden välisen kauppasopimuksen, jos Bolsonaro ei ota ilmastonmuutoksen vastaista taistelua tosissaan .

Haukkumista puolin ja toisin

Bolsonaro on kutsunut Macronia kolonialistiksi, joka haluaa puuttua Brasilian sisäisiin asioihin.

Ranskan presidentti on puolestaan haukkunut Bolsonaroa valehtelijaksi, jolla ei ole ollut aikomustakaan osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Bolsonaron mukaan Brasilian rankaiseminen metsäpaloista ei olisi myöskään oikein, sillä "paloja on kaikkialla".

Järkyttävä määrä metsäpaloja tämän vuoden aikana

Tilastotietojen mukaan Brasiliassa on tänä vuonna syttynyt jo ainakin 77 000 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on syttynyt tai sytytetty Amazonin alueella.