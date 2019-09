Amazonin sademetsässä roihuaa edelleen – nyt myös Nordea puuttui peliin: Emme osta Brasilian valtion velkakirjalainoja

Lähes 90 000 metsäpaloa



Kaiken kaikkiaan Brasiliassa on rekisteröity lähes 89 000 metsäpaloa tämän vuoden elokuun puoliväliin saakka. Näistä paloista hieman yli puolet on rekisteröity Amazonin sademetsän alueelle.

Brasiliassa on joka vuosi metsäpaloja erityisesti kuivan kauden aikana mutta tänä vuonna kuiva kausi on ollut selvästi kosteampi kuin edellisinä vuosina. Tästä huolimatta metsäpalojen määrä on kasvanut. Asiantuntijoiden mukaan taustalla on sademetsien tahallinen raivaaminen polttamalla pelloiksi.