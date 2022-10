Brasilian presidentinvaali jatkuu toiselle kierrokselle – ennakkosuosikki Lulan ja Bolsonaron taisto odotettua tiukempi

Lula palasi politiikkaan vankilasta

Lula on entinen metallityöntekijä, joka nousi köyhyydestä Brasilian historian suosituimman presidentin asemaan.

Bolsonaron hallintoa on pidetty erityisenä murheenkryyninä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, sillä hänen kaudellaan Amazonin sademetsän hupeneminen on kiihtynyt. Hän on menettänyt kannatustaan myös esimerkiksi talouden heikkenemisen, koronaviruspandemia vähättelyn ja niin päättäjiin, tuomioistuimiin kuin mediaankin kohdistuneiden hyökkäystensä vuoksi.