Brasiliassa syttynyt taas satoja uusia metsäpaloja, sademetsään lähetetty yli 40000 sotilasta – Macron: Bolsonaro on valehteilija

Rondonian lisäksi kuusi muuta osavaltiota on pyytänyt sotilaita auttamaan sammutustöissä.

Sotilailla on apunaan kaksi Hercules C-130 -sammutuskonetta. Koneet voivat pudottaa paloihin kerrallaan tuhansia litroja vettä.

Tänä vuonna syttynyt jo 80 000 paloa

Tuoreiden laskelmien mukaan Brasiliassa on tänä vuonna syttynyt jo liki 80 000 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on syttynyt tai sytytetty Amazonin alueella.