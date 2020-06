Brasilia ylitti 30 000 koronakuoleman rajan – maan todellinen tartuntamäärä todennäköisesti paljon suurempi

Vahvistettuja tartuntoja Brasiliassa on yli 550 000, eli toiseksi eniten maailmassa. Kuolemien määrässä Brasilian edellä ovat enää Yhdysvallat, Britannia ja Italia.

Todellisuudessa tartuntoja on Brasiliassa kaiken todennäköisyyden mukaan paljon enemmän, sillä maan testaus on pahasti puutteellista. Latinalaisesta Amerikasta on tullut koronaviruspandemiassa viime viikkoina nopeimman kasvun aluetta.