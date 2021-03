Brasiliassa kirjattiin jälleen uusi päiväkohtainen ennätys koronakuolemissa

Edellisestä ennätyslukemasta raportoitiin vain päivää aiemmin tiistaina. Tuolloin kerrottiin, että maassa on kirjattu vuorokauden aikana yhteensä 1 641 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Kaikkiaan 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on todettu terveysministeriön mukaan lähes 259 300 koronaan liittyvää kuolemaa. Luku on toiseksi suurin koko maailmassa. Määrällisesti eniten virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Yhdysvalloissa.